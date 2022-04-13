أسعار النفط ترتفع بحوالي 4% مع ختام تعاملات جلسة اليوم

2022/04/13 | 23:22 - المصدر: بغداد اليوم

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شهدت أسعار النفط، ارتفاعا في ختام جلسة، اليوم الأربعاء، بحوالي 4% .

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 3.96% وتسجل عند التسوية 108.78 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام تكساس لتصل الى 3.63% وتسجل عند التسوية 104.25 دولار للبرميل.

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