الحكيم يؤكد على أهمية دور النشر في صناعة الوعي المجتمعي

2022/04/13 | 23:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد رئيس قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم الاربعاء، على أهمية دور النشر في صناعة الوعي المجتمعي، فيما دعا الى مواجهة مثيري الإحباط والتعميم السلبي.واشاد الحكيم في أثناء لقاءه مع مؤسسة “إنكي” للدراسات، بحسب بيان مكتب الاعلامي، وتلقته وكالة ايرث نيوز “بدور صناع المعرفة في العراق المتمثلين بدور النشر العراقية ومكانتها في […]

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