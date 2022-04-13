 طهران: اتفاق مبدئي للإفراج عن أرصدة إيرانية مجمدة

2022/04/13 | 23:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرمت طهران اتفاقا مبدئيا مع مصرف أجنبي للإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، على ما أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الأربعاء، من دون أن يحدد في أي دولة.

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