فيديو يُظهر اعتقال المشتبه به في إطلاق النار بمترو بروكلين

2022/04/13 | 23:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُظهر مقطع فيديو نشر على تويتر، فرانك جيمس، المشتبه به في إطلاق النار على 10 أشخاص في محطة مترو أنفاق بروكلين في نيويورك، أثناء اعتقاله من قبل رجال الشرطة.

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