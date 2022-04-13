كيفية اكتشاف التهاب الحلق الناتج عن كورونا

2022/04/13 | 23:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يعرف التهاب الحلق بأنه علامة شائعة مرتبطة بمجموعة متنوعة من المشاكل الصحية.وإليكم كيفية تحديد الحالة المرتبطة بـ “كوفيد-19″، على وجه التحديد.وسواء كان ذلك الشعور بالخدش الذي يمكن أن يساعده فقط العسل، أو الألم الكامل، فإن التهاب الحلق هو علامة تحذير شائعة للإصابة بالعدوى المختلفة.ويمكن أيضا الإعلان عن “كوفيد” من خلال […]

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