هزة ارضية شمال غرب خانقين

2022/04/13 | 23:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اعلنت وزارة النقل العراقية ، اليوم الأربعاء، عن تسجيل مراصدهاالزلزالية في الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية هذا ،اليوم ،الموافق 13 نيسان 2022 في محافظة ديالى.

وبين تقريرها الذي اطلعت عليه (بغداد اليوم)، ان "الهزة سجلت في تمام الساعة 11:00:10 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،7) درجة حيث تبعد ( 13)كم شمال غرب قضاء خانقين من محافظة ديالى".

وبينت "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى .

ودعت " الهيأة المواطنين الكرام الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

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