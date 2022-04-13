أسعار الوقود تواصل الارتفاع في كردستان ..وبرلماني يحمل بارزاني المسؤولية

2022/04/13 | 23:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانيةتستمر أسعار الوقود في إقليم كردستان بالارتفاع، حيث سجلت محطات الوقود في السيلمانية تخطي سعر البانزين حاجز الألف دينار.في الأثناء حمل عضو برلمان إقليم كردستان دياري أنور، رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني مسؤولية ما يجري من أزمة.وقال أنور في حديث لوكالة (بغداد اليوم)، إن "وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم لاتقوم بتزويد السليمانية من الوقود المرسل من بغداد".

وتابع، أن "بارزاني يتحمل المسؤولية الكاملة لمعاناة المواطنين، فهو لايكترث لما يجري لهم، رغم أن الارتفاع آثر على مفاصل الحياة كاملة".

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