هزة أرضية بقوة 3.7 درجة تضرب محافظة ديالى

2022/04/13 | 23:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة النقل اليوم الأربعاء، حدوث هزة أرضية في محافظة ديالى.وأوضح التقرير ان “الهزة سجلت في تمام الساعة 11:00:10 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،7) درجة حيث تبعد ( 13)كم شمال غرب قضاء خانقين من محافظة ديالى”.وبحسب البيان “لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في […]

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