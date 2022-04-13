قتيلان فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

2022/04/14 | 00:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل فلسطينيان وأصيب ستة آخرون برصاص الجيش الاسرائيلي، الأربعاء، خلال مواجهات عنيفة شهدتها الضفة الغربية، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

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