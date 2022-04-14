روسيا تعلن فرض عقوبات على 398 عضوا في الكونغرس الأمريكي

2022/04/14 | 00:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت روسيا، الأربعاء، فرض عقوبات على 398 من أعضاء الكونغرس الأمريكي انتقاما من إدراج واشنطن لمئات النواب بمجلس الدوما الروسي في القائمة السوداء، الشهر الماضي.

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