تفاصيل اجتماع وزير خارجية العراق مع نظيره الإيراني في طهران

2022/04/14 | 00:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجيَّة يبحث مع نظيره الإيرانيّ العلاقات الثنائيَّة، وتطوُّرات الأوضاع في المنطقة عقد وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، يرافقه وفد رفيع المُستوى، ضم مستشار الأمن القوميّ السيّد قاسم الأعرجي، وبعض القادة الأمنيين، إجتماعاً مع وزير الخارجيَّة الإيرانيّ حسين أمير عبداللهيان، وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الخارجيَّة الإيرانيَّة في طهران، بحث العلاقات الثنائيَّة بين […]

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