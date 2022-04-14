بالفيديو.. وزارة النفط: البنزين متوفر والمحطات تعمل على مدار 24

2022/04/14 | 00:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكدت وزارة النفط، توفر مادة البنزين في جميع المحطات ولا توجد أزمة وقود.وقال وكيل الوزارة خلال أطلاعه على عمل المحطات، أن "البنزين متوفر والمحطات الحكومية وبعض الأهلية تعمل على مدار 24 ولا توجد أزمة".للاطلاع على الفيديو أضغط هنــا

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