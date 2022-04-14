توجيهات أمنية بشأن المراقد الدينية والأضرحة في العراق

2022/04/14 | 00:24 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف مصدر امني، الأربعاء، عن اصدار توجيهات امنية بتكثيف الجهد الامني والاستخباراتي في محيط المراقد الدينية والاضرحة .

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن هنالك توجيهات امنية عليا صدرت للاجهزة المختصة تضمنت تكثيف الجهد الاستخباراتي وتشديد الاجراءات الامنية في محيط المراقد الدينية والاضرحة ".

وأضاف إنه " تم التأكيد على دور الجهد الاستخباراتي في هذه الاماكن المخصصة وان هنالك تشديد خاص في محيط مراقد المقدسة في النجف كربلاء والكاظمية".

وتابع المصدر ان "هذه التوجيهات تأتي على خلفية وجود دعوات من جهات منحرفة دعت عبر خطباء تابعين لها لتهديم الاضرحة والقبور ".

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