2022/04/14 | 00:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلاع حريق داخل مخيم للنازحين في زاخو (فيديو)

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