ليفربول ومان سيتي إلى نصف نهائي أبطال أوروبا

2022/04/14 | 00:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح ليفربول ومانشستر سيتي الإنكليزيان من حسم بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، بعدما تعادلا، ليفربول أمام بنفيكا البرتغالي، وسيتي أمام أتليتيكو مدريد.

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