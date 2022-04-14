2022/04/14 | 00:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SZ9VUgbhKJQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نصيف تنفي اي علاقة للاطار بقضية رافع وتؤكد: يمتلك ثقلا اجتماعيا وسيكون ضدا نوعيا للزعامات السنية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نصيف تنفي اي علاقة للاطار بقضية رافع وتؤكد: يمتلك ثقلا اجتماعيا وسيكون ضدا نوعيا للزعامات السنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).