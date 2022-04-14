مصدر يوضح حقيقة وقوع انفجار في بغداد

2022/04/14 | 00:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفى مصدر أمني اليوم الخميس، حدوث اي انفجار في بغداد.وقال المصدر لـ “ايرث نيوز”، إن “مواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبر انفجار استهدف أحد ارتال الدعم اللوجستي ضمن حدود محافظة بغداد، وهذا الأمر غير صحيح وعار عن الصحة”.

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