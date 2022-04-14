فيديو:تظاهرة ليلية لاصحاب المواكب بكربلاء تندد بالصرخي وتجاوزه على المراقد المقدسة

2022/04/14 | 00:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت تظاهرة سلمية لاصحاب المواكب

الحسينية في كربلاء بالتجاوزات على

مقدسات العراقيين من قبل انصار محمود

الصرخي من خلال شعارات جماهيرية

ويافطات استنكرت فيها التجاوزات على

المراقد المقدسة

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