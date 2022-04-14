حرق حسينية تابعة للصرخي بقضاء الهندية شرقي كربلاء

2022/04/14 | 00:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بتعرض

حسينية تابعة لمحمود الصرخي للحرق شرق

محافظة كربلاء.

وقال المصدر إن "حسينية تابعة لأتباع

الصرخي تعرضت للحرق في قضاء الهندية شرق

محافظة كربلاء"، من دون ذكر المزيد من

ال

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