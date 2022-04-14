مسألة الملك والأخلاق والكتابة عند عبد الرحمن بن خلدون - محمد بقوح

2022/04/14 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_بقوح 1 - ضرورة الاجتماع الإنسانييعتبر عبد الرحمن بن خلدون (1332-1406)، كرائد لفكر الاجتماع، حياة التجمع المدني المنظم بقواعد، أساس الوجود الطبيعي للأشياء والأحياء.



وهو ما يسميه بالعمران الذي يعني عند ابن خلدون الوضع الطبيعي المدني للإنسان بالضرورة.



لهذا، دافع صاحب المقدمة عن أطروحته الفكرية بخصوص مسألة الاجتماع الإنساني، اعتمادا على ثلاث مرجعيات أساسية، تتناغم في فكره ونظرته للأشياء بشكل متكامل، إل ......





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