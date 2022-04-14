اليأس والتحدّي.. المعركة من أجل أوكرانيا

2022/04/14 | 01:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتعرض العاصمة الأوكرانية كييف إلى قصف عشوائي، ومع محاولة القوات الروسية تطويق المدينة، يحل أوان اليأس العميق والتحدي العظيم لسكان كييف.

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