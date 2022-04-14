اعتقالات‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مدن‭ ‬عراقية بتهم‭ ‬الإساءة‭ ‬للرموز‭ ‬الدينية

2022/04/14 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر‭:‬اغلقوا‭ ‬مساجد‭ ‬الدعوات‭ ‬المشبوهة‭ ‬ولا‭ ‬تحرقوها‭ ‬ بغداتد‭ -‬الز‭ ‬مان‭ ‬ اعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬العراقية‭ ‬القاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬‮٢٨‬‭ ‬متهماً‭ ‬من‭ ‬مثيري‭ ‬الفتنة‭ ‬والمسيئين‭ ‬للرموز‭ ‬الدينية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬بحسب‭ ‬قولها‭.‬ وذكر‭ ‬بيان‭ ‬لخلية‭ ‬الإعلام‭ ‬الأمني‭ ‬ان‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬والتحقيقات‭ ‬الاتحادية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬استنفرت‭ ‬جهودها‭ ‬لمتابعة‭ ‬عناصر‭ ‬حركة‭ ‬متطرفة،‭ ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ […]

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