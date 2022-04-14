2022/04/14 | 01:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الصدر:اغلقوا مساجد الدعوات المشبوهة ولا تحرقوها بغداتد -الز مان اعلنت وكالة الاستخبارات العراقية القاء القبض على ٢٨ متهماً من مثيري الفتنة والمسيئين للرموز الدينية في مناطق متفرقة بحسب قولها. وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني ان وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية استنفرت جهودها لمتابعة عناصر حركة متطرفة، وتمكنت من إلقاء القبض على […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقالات في ست مدن عراقية بتهم الإساءة للرموز الدينية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقالات في ست مدن عراقية بتهم الإساءة للرموز الدينية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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