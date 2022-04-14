السعودية والكويت تدعوان إيران إلى التفاوض حول حقل غاز مشترك

2022/04/14 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭- ‬طهران‭ -‬الزمان‭ ‬ دعت‭ ‬السعودية‭ ‬والكويت‭ ‬الأربعاء‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ ‬التفاوض‭ ‬حول‭ ‬حقل‭ ‬غاز‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث،‭ ‬أثار‭ ‬اتفاق‭ ‬البلدين‭ ‬الخليجيين‭ ‬الشهر‭ ‬الفائت‭ ‬على‭ ‬تطويره‭ ‬اعتراض‭ ‬طهران‭..‬ وكان‭ ‬وزيرا‭ ‬نفط‭ ‬السعودية‭ ‬والكويت‭ ‬اتفقا‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬لاستغلال‭ ‬حقل‭ ‬الدرة‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المغمورة‭ ‬المقسومة‮»‬‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬وهو‭ ‬الإجراء‭ ‬الذي‭ ‬اعتبرته‭ ‬طهران‭ ‬‮«‬خطوة‭ […]

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