2022/04/14 | 01:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- روسيا:استسلام أكثر من ألف جندي أوكراني في ماريوبول موسكو- الزمان أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أن أكثر من ألف جندي أوكراني استسلموا للقوات الروسية في مدينة ماريوبول المحاصرة منذ أسابيع. وأفادت الوزارة في بيان «في مدينة ماريوبول في منطقة مصنع إيليتش للتعدين … قام 1026 عسكريا أوكرانيا من فوج البحرية الـ36 بتسليم أسلحتهم طوعا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوتيريش:غير ممكن وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوتيريش:غير ممكن وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوتيريش:غير ممكن وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية في أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).