غوتيريش‭:‬غير‭ ‬ممكن‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار لأغراض‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا

2022/04/14 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا‭:‬استسلام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬جندي‭ ‬أوكراني‭ ‬في‭ ‬ماريوبول موسكو‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬جندي‭ ‬أوكراني‭ ‬استسلموا‭ ‬للقوات‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ماريوبول‭ ‬المحاصرة‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭.‬ وأفادت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ماريوبول‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مصنع‭ ‬إيليتش‭ ‬للتعدين‭ … ‬قام‭ ‬1026‭ ‬عسكريا‭ ‬أوكرانيا‭ ‬من‭ ‬فوج‭ ‬البحرية‭ ‬الـ36‭ ‬بتسليم‭ ‬أسلحتهم‭ ‬طوعا‭ […]

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