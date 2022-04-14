الكاظمي يأمر بترقية الشهيد الرائد احمد عبد الزهرة إلى رتبة أعلى

2022/04/14 | 01:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأمر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بترقية الشهيد الرائد احمد عبد الزهرة لرتبة أعلى الذي استشهد خلال عملية أمنية في البصرة.وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "مازال رجال العراق يروون تراب هذا الوطن بدمائهم الزاكيات، ويبذلون أنفسهم من أجل أن يعم الأمن والاستقرار من خلال ملاحقة المطلوبين وعناصر الجريمة المنظمة." وأضاف، أنه "في عملية بطولية نفذت من قبل قوة مشتركة مكونة من مفرزة من شعبة إجرام القرنة بامرة الرائد ( احمد عبد الزهرة) مع استخبارات اللواء ٣٦ وجهاز الأمن الوطني في منطقة مزيرعة ضمن قضاء القرنة بمحافظة البصرة لإلقاء القبض على المجرم( نوري مشعل) والمطلوب وفق احكام المواد ٦٠٤و٤٤٣ و٤٠٥ "، لافتا الى ان القوة تعرضت لاطلاق نار على اثرها استشهد الرائد( احمد عبد الزهرة) خلال أداء الواجب، وقد ردت القوة على مصدر إطلاق النار وتمكنت من قتل المجرم (نوري مشعل)" .وتابع البيان، أنه "اكراماً للشجاعة التي أبداها هذا الضابط البطل، أمر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بتكريمه وترقيته الى رتبة أعلى، مقدماً في الوقت ذاته احر التعازي لذويه ومحبيه."وأشار الى ان قيادة العمليات المشتركة تتقدم بالتعازي الى ذوي هذا الضابط البطل الذي رسم لوحة مشرفة في سجل التاريخ.

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