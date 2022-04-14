أوكرانيا: الحرب الإعلامية بين وثبة النمر وزحف الدب! - علاء اللامي

2022/04/14 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علاء_اللامي مرت مياه كثيرة تحت جسور روسيا منذ أن أطلق مؤسس الاتحاد السوفيتي فلاديمير لينين قبل قرن تقريبا تحديه بوجه الإعلام الغربي قائلا "نحن مستعدون للسماح باستيراد وتوزيع عدة صحف بريطانية مقابل أن يسمحوا لنا بتوزيع صحيفة واحدة من صحفنا هي برافدا"! وكان من أوائل قرارات يلتسين بعد قرار حلِّ الاتحاد السوفيتي سنة 1991 هو إصدار مرسوم رئاسي يقضي بإيقاف صدور صحيفة "برافدا" رغم أنها لم تعد "برافدا لينين" منذ زمن ط ......





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