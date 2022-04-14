يوميات أستاذ زائر - شريف حتاتة

2022/04/14 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شريف_حتاتة يوميات استاذ زائر --------------------------- محاكم التفتيش الصهيونية في أمريكا .........................................دق جرس التليفون مبكرا في ذلك اليـوم.



كانـت المتحدثة امرأة عربية من أصل فلسطيني.



ولدت في أمريكا، وتزوجت من رجل أمريكي مهنته تصميم وبناء المنازل الخشبية المنتشرة في مدينة "سياتل".



أما هـي فتعمل مدرسة.



لم تر فلسطين في حياته ......





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