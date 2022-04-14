الذكور المتحرشون بالنساء من صناعة تفكيرنا وثقافتنا - محمد فُتوح

2022/04/14 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_فُتوح الذكور المتحرشون بالنساء من صناعة تفكيرنا وثقافتنا -------------------------------------------------------------قرأت منذ عدة أيام ، عن مطالبة بعض جمعيات حقوق الإنسان ، وجمعيات حقوق النساء ، بضرورة إصدار تشريع أو قانون عاجل ، يعتبر " التحرش الجنسى " بالمرأة ، بمثابة جريمة " هتك االعرض " ، وأن تكون العقوبة أغلظ وأشد ما يمكن .وقرأت أيضاً ، رأى بعض الشخصيات العامة فى مجالات الإعلام ، والا ......





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