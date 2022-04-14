زيلينسكي: رفض ماكرون التحدث عن إبادة في أوكرانيا مؤلم 

2022/04/14 | 01:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، برفض نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وصف أعمال القتل في أوكرانيا بأنها "إبادة جماعية" وكذلك أيضا بإشارته إلى الروس على أنهم شعب "شقيق".

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