البيت الأبيض يعلق على وصف بايدن الوضع في أوكرانيا بـ

2022/04/14 | 01:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد البيت الأبيض، الأربعاء، أن وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن ما يحدث في أوكرانيا بالإبادة الجماعية "لن يغير سياسة الولايات المتحدة، ولا ينبغي أن يربك قادة العالم".

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