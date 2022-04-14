2022/04/14 | 01:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Nx_KN3jAIro

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاب مدايق لايخلو يدخل بالشورت ولايرقص بريك دانص) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاب مدايق لايخلو يدخل بالشورت ولايرقص بريك دانص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).