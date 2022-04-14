في شهر رمضان المبارك مضيف العتبة الحسينية يوزع نحو (367) الف وجبة

2022/04/14 | 01:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعملون بصمت وهمة ويبذلون جهودا كبيرة

لاعداد مئات الالاف من وجبات الطعام

للصائمين في شهر رمضان ويأخذون بنظر

الاعتبار ذائقة الصائم ونوعية الغذاء

وتمتد سفرتهم في الحرم المقدس وبين

الحرمين وفي اطراف مدينة

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