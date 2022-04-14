تراجع عمل النقابات في العراق.. الأسباب والحلول

2022/04/14 | 02:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي التحديات التي تواجه عمل النقابات في العراق؟

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