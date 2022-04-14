توزيع 324 شقة بين الأسر العائدة من المخيمات

2022/04/14 | 02:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل: شروق ماهر

وزعت مديريَّة الهجرة في نينوى، 324 شقة سكنيَّة بين الأسر العائدة من المخيمات إلى مدينة الموصل، والتي دُمرت مساكنها بالكامل خلال عمليات تحرير المحافظة.

وقال محافظ نينوى نجم الجبوري لـ"الصباح": إنَّ "الشقق التي وزعت حصراً بين الأسر المتعففة ومن خلال القرعة، كانت بتمويل من دولة اليابان ودعم من منظمة الهابيتات الدولية، ما أسهم بتخفيف معاناتهم جراء هدم منازلهم خلال العمليات العسكرية".

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