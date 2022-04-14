ليفربول ينجو من

2022/04/14 | 02:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح ليفربول الإنجليزي، بالعبور إلى

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد

مباراة صعبة، أمام بنفيكا البرتغالي،

مساء الأربعاء.

وتعادل ليفربول بنتيجة 3-3، مع بنفيكا،

على استاد أنفيلد، في مباراة لم يشترك

بها ا

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