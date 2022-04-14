2022/04/14 | 02:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السفير الايراني السابق لدى بغداد

ايرج مسجدي، أن الوقت لم يحن حتى الآن

لتشكيل حكومة اغلبية في العراق، مشيراً

إلى أنها "لاتلائم الوضع السياسي

الحالي"، فيما قدم نصيحة إلى العراقيين

باعتماد "التوافق"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبيل تركه المنصب.. سفير ايران في العراق يفتح النار على حكومة الأغلبية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبيل تركه المنصب.. سفير ايران في العراق يفتح النار على حكومة الأغلبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).