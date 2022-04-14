الكاظمي يقرّ بتقصير الدولة تجاه

2022/04/14 | 02:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرّ رئيس مجلس الوزراء، القائد العام

للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بأن

هناك تقصير من الدولة تجاه عوائل شهداء

وجرحى القوات الأمنية العراقية بمختلف

صنوفها، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود

للحيلولة دون ال

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