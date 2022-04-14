تايوان تتأهب لـ

2022/04/14 | 02:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في محاكاة لأزمة محتملة، أصدر الجيش

التايواني كتيبا يحتوي على معلومات

يمكن لعامة الناس استخدامها كدليل

طوارئ في حال حدوث أزمة عسكرية أو كارثة

طبيعية، ما اعتبره محللون "ضمن

استعدادات الجزيرة لأي عمل عسك

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