استشهاد ضابط باطلاق نار خلال عملية مشتركة في البصرة

2022/04/14 | 03:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت قيادة العمليات المشتركة، بيانا

أعلنت فيه استشهاد الرائد البطل أحمد

عبد الزهرة خلال إطلاق نار بمحافظة

البصرة.

وقالت القيادة في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "مازال رجال العراق يروون

تراب هذ

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