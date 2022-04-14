اعتقال حارس يقوم ببيع

2022/04/14 | 03:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفد مصدر أمني، باعتقال حارس يقوم ببيع

الهواتف النقالة للسجناء في سجن

العمارة بمحافظة ميسان.

وقال المصدر، إن "قوة امنية اعتقلت حارس

اصلاحي منسوب لوزارة العدل يقوم ببيع

الهواتف النقالة للمسجونين داخل س

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