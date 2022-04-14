الزاملي بشأن أزمة الكهرباء: نتطلع لإعادة تفعيل اتفاقية سيمنز

2022/04/14 | 03:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب النائب الاول لرئيس مجلس النواب

حاكم الزاملي، عن تطلعه لإعادة تفعيل

اتفاقية العراق مع شركة "سيمنز" لحسم

ازمة الكهرباء.

وقال مكتب الزاملي في بيان، إن "النائب

الاول لرئيس مجلس النواب بحث في مكتبه

م

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