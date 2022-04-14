"حشد العتبات" يبني منزلاً لعائلة شهيد من صلاح الدين (صور)

2022/04/14 | 04:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت قيادة فرقة العباس القتالية (حشد

العتبات المقدسة)، الخميس، منسقية

الفرقة بقضاء بلد في محافظة صلاح الدين،

بمتابعة شؤون عائلة الشهيد "بشار محمد

عبد العباس" والعمل على بناء قطعة الأرض

التي خصصت له في

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