حقيبة دواء إلى لبنان

2022/04/14 | 04:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألانهيار المالي في لبنان وجه ضربة قاسية لقطاع الصحة.الكثير من اللبنانيين عانوا من شح الأدوية واختفاء بعضها من الأسواق..مبادرة لمتطوعين تحاول سد الفجوة.

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