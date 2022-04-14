الأحلام لا تتزوج قصة قصيرة - منى حلمي

#منى_حلمي الأحلام لا تتزوج--------------------------- بينها ، وبين " أوراق الخريف " عبير يضل رحيق الأزهار ..
بينها ، وبين أوراق الخريف ، حكايات ، ونغم ، وأسرار ..
تحتمل فى عناء مواسم العام ، من أجل موسم الخريف ، صديقها الحميم الوحيد ..
تنتظر فى حنين " أوراق الخريف " تبوح لها بأحلامها الضائعة ، وعليها تكتب وصيتها الأخيرة . تجلس وحيدة فى المكان ، الذى أصبح جزءاً من ملامحها ، نافذاً كالخنجر فى ......
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