الأحلام لا تتزوج قصة قصيرة - منى حلمي

2022/04/14 | 04:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي الأحلام لا تتزوج--------------------------- بينها ، وبين " أوراق الخريف " عبير يضل رحيق الأزهار ..



بينها ، وبين أوراق الخريف ، حكايات ، ونغم ، وأسرار ..



تحتمل فى عناء مواسم العام ، من أجل موسم الخريف ، صديقها الحميم الوحيد ..



تنتظر فى حنين " أوراق الخريف " تبوح لها بأحلامها الضائعة ، وعليها تكتب وصيتها الأخيرة . تجلس وحيدة فى المكان ، الذى أصبح جزءاً من ملامحها ، نافذاً كالخنجر فى ......





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