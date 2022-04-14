أثر وباء كوقيد 19 على الصحة العقلية الآن بعد أن انتهى - إدريس ولد القابلة

2022/04/14 | 04:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إدريس_ولد_القابلة أطلق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم غيبريسوس ، على الجائحة الصدمة الجماعية ، وهو مصطلح مخصص عادة لمآسي مثل الكوارث الطبيعية أو الحروب.



ومع ذلك ، فإن التجربة الجماعية لـ كوقيد 19 قد ألحقت جراحًا بالمجتمعات ، تجاوزت أحيانا حتى تلك التي سببتها الحرب العالمية الثانية.



كان هذا التشخيص في 5 مارس 2021 وتبدو أهميته أكثر من أي وقت مضى، الآن في عام 2022، حيث نتعامل مع الآثار الدائمة للو ......





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