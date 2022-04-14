ليبيا.. مباحثات في القاهرة للتوصل لاتفاق حول الانتخابات العامة

2022/04/14 | 05:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن ممثلين عن الحكومتين المتنافستين في البلاد بدأوا محادثات في مصر الأربعاء بهدف التوصل لاتفاق بشأن إجراء انتخابات عامة.

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