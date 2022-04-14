نساء أوكرانيا ضحايا أزمة اللجوء من الغزو الروسي

2022/04/14 | 05:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب التجنيد العسكري، لا تسمح أوكرانيا لمعظم الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما بمغادرة البلاد.لذا فإن أكثر من مليوني شخص عبروا الحدود هربا من الغزو الروسي هم من النساء والأطفال وعدد قليل من الرجال الأكبر سنا.

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