2022/04/14 | 06:00 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - نائب سابق يتحدث عن الفصل بين العمل الحكومي والنقابي) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: uHpkHP4U9Ws
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - نائب سابق يتحدث عن الفصل بين العمل الحكومي والنقابي) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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