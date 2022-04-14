الغزو الروسي وكورونا في الصين.. مخاطر على اقتصاد العالم

2022/04/14 | 06:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعثرت التجارة العالمية في مارس بسبب تسارع التضخم والحرب في أوكرانيا وعمليات الإغلاق التي فرضتها جائحة كوفيد-19 في الصين مما زاد من المؤشرات على أن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة صعبة في الوقت الذي يكافح فيه صانعو السياسات للحفاظ على النمو.

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