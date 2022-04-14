2022/04/14 | 07:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجازت وزارة الداخلية الكويتية لرجال الشرطة استخدام بخاخ" رذاذ الفلفل" خلال ملاحقة المطلوبين أمنيا وفق ضوابط معينة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الراي" المحلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت.. السماح للشرطة باستخدام سلاح جديد خلال ملاحقة المطلوبين أمنيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت.. السماح للشرطة باستخدام سلاح جديد خلال ملاحقة المطلوبين أمنيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).